Brutaler Raub: Mann mit Baseballschläger verprügelt

Weil sie einen am Boden liegenden und schreienden Mann vorfand, alarmierte eine Passantin am Montagnachmittag die Polizei. Als die Beamten wenig später im Bereich Wertheimsteinpark in Wien-Döbling eintrafen, gab der Mann an, ausgeraubt geworden zu sein.

Der Täter soll dabei äußerst brutal vorgegangen sein und das Opfer mit einem Baseballschläger geschlagen haben. Dementsprechend klagte der Verletzte auch über Schmerzen im Kopf- und Rückenbereich.

Den Tatverdächtigen, der lediglich ein Mobiltelefon erbeutete, beschrieb er als männlich, mit heller Hautfarbe und ungefähr 1,70 Meter groß. Er soll zudem eine gelbe Jacke getragen haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Opfer wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.