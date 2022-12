Brutale Attacke in Wien: 23-Jähriger mit Stichverletzungen gefunden

Viele Fragen wirft derzeit eine Messerattacke in Penzing auf. In der Nacht auf Freitag wurde dort ein Mann mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen gefunden. Der 23-jährige Serbe wurde von der Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. "Er hatte schwere Verletzungen im Oberkörperbereich, war aber ansprechbar", sagte Rettungssprecherin Corina Had. Eine Verletzung soll zunächst sogar lebensgefährlich gewesen sein, der Mann dürfte den Angriff aber überleben.

Opfer noch nicht befragt

Der Verletzte wurde in der Nähe von Schönbrunn auf offener Straße gefunden. Eine Befragung des Opfers war vorerst nicht möglich, weshalb die Polizei derzeit auch noch keine Auskünfte zum Tathergang oder einem möglichen Verdächtigen geben kann.

Die Ermittlungen laufen auf auf Hochtouren.

