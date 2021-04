"Brut Nordwest": Übergangsquartier für Wiens freie Kulturszene

Damit sind erstmals seit dem Auszug aus dem Künstlerhaus wieder alle Bereiche des Hauses an einem Ort versammelt.

"Die flexiblen Arbeitsbedingungen im brut nordwest bieten ideale Bedingungen für das künstlerische Arbeiten in der freien Szene. Es ist wunderbar, ein neues Zuhause für Performance, Tanz und Theater zu bekommen und wir freuen uns sehr, Künstler*innen und Publikum - sobald dies unter den aktuellen Umständen wieder möglich ist - im brut nordwest willkommen zu heißen", freuen sich die künstlerische Leiterin Kira Kirsch und der kaufmännische Geschäftsführer Richard Schweitzer.

Online-Angebote

Den Anfang machte das Imagetanz-Festival, das Corona-konform speziell für den digitalen Raum adaptiert wurde. Neben vielen anderen stellten in diesem Rahmen Agnes Schneidewind, Johanna Nielson und Marina Poleukhina ihr Projekt "eleven. each print in the mud fills with honey" vor.