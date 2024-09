Brüderpaar nach Belästigungen in Wiener Lokal festgenommen

Weil ein 20-Jähriger Frauen in einem Lokal in Wien-Leopoldstadt belästigt haben soll, ist die Polizei am Samstag nach Mitternacht in die Taborstraße ausgerückt. In Folge dessen kam es zu wilden Szenen: Der 20-Jährige beschimpfte zuerst die Polizisten, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.