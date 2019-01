Brüder entführten Schwester, weil sie zu westlich lebte: Haft

Die jungen Männer sprechen akzentfrei Deutsch, einer ist gerade in der Maturaklasse, der andere studiert BWL. Sie tragen keinen auffälligen Bart, wirken nicht religiös. Und dennoch: Dass ihre Schwester mit einem Österreicher zusammen war, das ging nicht.

Die beiden Brüder, die in Tschetschenien geboren wurden, haben Mittwochvormittag im Landesgericht für Strafsachen in Wien nicht allzu viel zu sagen. "Es stimmt alles. Ich schäme mich so sehr." Für alle weiteren Auskünfte wären sie zu nervös.

Neues Leben

Was passiert ist, legt der Staatsanwalt dar: Die Schwester wollte ein westliches Leben. Sie wollte nicht länger, dass ihre Brüder ihr Handy kontrollieren. Sie wollte kurze Röcke tragen, eine Beziehung zu einem Österreicher haben. Doch im Kreise ihrer Familie war das unmöglich. Also entschied sie sich für eine dramatische Lösung: Sie hinterließ einen Brief, in dem sie erklärte, vergewaltigt worden zu sein. Damit hoffte sie, aus der Familie verstoßen zu werden. Die junge Frau legte sich eine neue Sozialversicherungsnummer und einen neuen Namen zu. Sie zog mit ihrem Freund nach Salzburg und brach alle Kontakte ab.