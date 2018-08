Brückenprüfer tragen ein hohes Maß an Verantwortung

Am häufigsten stellen die Prüfer Belagsschäden, Betonabplatzungen oder Korrosion an Stahlbrücken fest. Sie benoten die einzelnen Brückenbestandteile nach dem Schulnotensystem und entscheiden, in welchem Zeitraum saniert werden muss. „Das ist ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung – dessen ist man sich immer bewusst“, sagt Krebes.

Zeitweise werden aber auch externe Experten zugezogen. Etwa, wenn aufgrund von baubedingten statischen Veränderungen Neubemessungen notwendig sind. Oder wie im Fall der vom Rechnungshof empfohlenen Scans der Brückenpfeiler unter der Wasser. Schäden wurden dabei aber keine gefunden.