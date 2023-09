Grüne fordern Begegnungszone in der Wallensteinstraße

In der Bezirksvorstehung ist man aufgrund des grünen Vorstoßes hörbar verärgert. An den Plänen und dem Zeitplan sei "nichts Geheimnisvolles", sagt ein Sprecher, das hätten die Grünen sowohl in der Bezirksvertretung hören als auch in Interviews nachlesen können. "Befremdlich" sei es daher, nun auf diese Art und Weise "politisches Kleingeld machen zu wollen". Der "sportliche" Zeitplan sehe vor, den ersten Abschnitt zwischen Friedensbrücke und Wallensteinplatz bereits kommendes Jahr anzugehen.

Temporeduktion und Begegnungszone würden aus den angeführten Gründen nicht gehen, über deutlich mehr Grünraum und auch neue Bäume fahre hingegen "die Eisenbahn drüber", das sei Dubravac-Widholm sehr wichtig - genau so, wie "nicht über die Köpfe der Anrainerinnen und Anrainer hinweg zu entscheiden".

Der eingangs erwähnte Passant hat darin hingegen kein Vertrauen. "Die Roten da, die wollen kein Grün", sagt er, und geht seines Weges.