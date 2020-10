Breite Front gegen Migrantenbonus in Wien

Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann müssen Quoten her. So sehen es all jene, die gerne die Gesellschaft verändern würden, aber an der Realität scheitern. Sie sehen das Heil in Zahlen-Verordnungen, in einer Bevölkerung, für die die Plätze auf einem Reißbrett vergeben werden müssten. Das kann nicht gut gehen und ist es bis jetzt auch nicht. Die berühmte Frauenquote ist das beste Beispiel dafür.

Sie hat die Hierarchie letztendlich nicht wirklich weiblicher gemacht, dafür aber für viel, viel Krampf gesorgt. Dass die Frauen mittlerweile eine andere, dominantere Rolle spielen, dafür haben andere Rahmenbedingungen gesorgt.

Wer eine Quotenregelung für Migranten im Öffentlichen Dienst fordert, beschreitet den gleichen Holzweg. Bei der Polizei sucht man händeringend nach Migranten, um in allen Bevölkerungsgruppen verankert zu sein. Da war keine Quote notwendig. Wirklich gelungen ist es bis jetzt noch nicht.

Ähnlich ist wohl die Situation beim Öffentlichen Dienst. Die Gesellschaft verändert sich, der Anteil der Migranten wird größer – und das führt zur Notwendigkeit, auch diese in der Verwaltung einzusetzen. Das wird in Zukunft Realität sein, ohne dass mit einer Quote nachgeholfen werden muss. Es dauert halt noch.