Breite Ablehnung gegen Sicherheitsschleusen im Spital

- Mehr Personal Gleich nach dem Übergriff vergangene Woche rückte die Ärztekammer aus, um eine alte Forderung zu bekräftigen: Der KAV brauche zusätzlich 300 Ärzte, um die Patienten ausreichend versorgen zu können. Die jetzigen Engpässe würden zu immer längeren Wartezeiten in den Ambulanzen führen, betont Weismüller. Und es seien nicht zuletzt diese Wartezeiten, die manche Patienten aggressiv werden ließen. Stefan ist skeptisch: „Es geht weniger um die Quantität als um die Qualität – also ein höheres Bewusstsein, wie man mit Aggression umgehen muss.“ Für die Kammer sei es aber leichter, etwas zu fordern, was sie nicht selbst umsetzen müsse. Lieber sollte sie in ihrem eigenen Bereich für Verbesserungen sorgen, sagt Stefan. Etwa mehr Augenmerk auf Konfliktmanagement in der Ausbildung.

- Höhere Strafen„Angriffe auf Gesundheitspersonal sollen wie bei Polizisten, Gutachtern oder Beamten automatisch als schwere Körperverletzung gewertet werden“, fordert Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Das soll auf potenzielle Täter abschreckend wirken. Für Stefan ist auch die Wirkung einer solchen Maßnahme fraglich. „Wir ermuntern aber das Personal, jede mutwillig gesetzte Attacke zur Anzeige zu bringen.“ So werde dem Personal signalisiert, dass es sich nicht alles gefallen lassen müsse.

- SchulungenFür Stefan die zentrale Maßnahme in der Prävention von Gewalt. „Das beginnt schon damit, dass ich als Arzt oder Pflegekraft dem Patienten auf Augenhöhe begegne“, schildert der Experte. Patienten, die stundenlang warten müssen, müsse man das Gefühl vermitteln, dass jemand für sie da ist. „Etwa, indem man ihnen ein Glas Wasser anbietet oder einfach mit ihnen redet“, sagt der Trainer. „Allein mit solchen einfachen Maßnahmen lässt sich schon viel Stress beseitigen.“