Brandstiftung in Floridsdorf: Verdächtige stellten sich

Fünf bislang unbekannte Männer sollen am 12. Juli in Floridsdorf einen Rollcontainer mit Verkaufswaren bei einem Supermarkt mit einem Feuerzeug angezündet haben (der KURIER berichtete). Die Feuerwehr löschte das Feuer damals zwar, bevor es auf den Supermarkt überschlug, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an den Rollcontainern und an der Hausfassade des Supermarktes.

Der Schaden soll knapp über 10.000 Euro betragen. Eine Zeugin fotografierte damals die mutmaßlichen Täter, das Foto wurde Mitte Oktober von der Polizei veröffentlicht. Nun sollen sich fünf Verdächtige in unterschiedlichen Polizeiinspektionen gestellt haben. Die Einvernahmen stehen aber noch aus.

