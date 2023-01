Brandstifter soll nicht nur in Ottakringer Kirche Feuer gelegt haben

Rauchsäulen stiegen am Wochenende aus einer Kirche in Ottakring auf, Zeugen riefen umgehend die Polizei. Sie hatten einen Mann beobachtet, der auffällig nervös im Eingangsbereich der Kirche auf- und ablief und schließlich flüchtete.

Ermittlungserfolg

Die Augenzeugen konnten den mutmaßlichen Brandstifter beschreiben, und tatsächlich konnte die Polizei ihn ausforschen und in der Nähe der Kirche festnehmen.

Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, soll der 37-Jährige nicht nur einmal zugeschlagen haben: Im vergangenen Oktober soll der Mann ein Feuer im Keller eines Mehrparteienhauses in der Thaliastraße gelegt haben.

Außerdem soll der 37-Jährige kurz vor dem Brand in der Kirche versucht haben, einen Spülkasten in der Sulmgasse anzuzünden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

