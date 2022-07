Brand in Wiener Supermarkt: Scheiben barsten

In einem Supermarkt am Rennweg in Wien-Landstraße brach in der Nacht ein Brand aus. Durch die enorme Hitze barsten die Auslagenscheiben, Flammen schlugen auf die Straße.

Mehrere Hausebwohner wurden auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Als die eintrag, war bereits der gesamte Straßenzug verqualmt.

Ein Großteil der Bewohner konnte selbstständig aus dem Haus flüchten, eine Frau musste von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.