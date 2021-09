Brand in Wiener Pensionistenheim: Mann gestorben

Bei einem Brand in einem Pensionisten-Wohnhaus in der Rauscherstraße in Wien-Leopoldstadt in der Nacht auf Samstag ist ein Mann gestorben. Das Feuer war im Appartement des Mannes ausgebrochen. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien waren Samstagvormittag vor Ort.

Kurz vor Mitternacht meldete die automatische Brandmelde-Anlage des Wohnhauses einen Brand in einer Wohneinheit. Die Wiener Berufsfeuerwehr löste daraufhin Alarmstufe 2 aus, 66 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Mit Atemschutzmasken drangen die Feuerwehrleute mit einer Löschleitung in den verrauchten Bereich vor, durchsuchten die Wohnungen und bekämpften die Flammen. Ein Bewohner konnte nur noch tot vorgefunden werden.

Rund 30 Personen wurden mit Fluchtfiltermasken von den Einsatzkräften ins Freie gebracht, sechs von ihnen wurden von der Berufsrettung ambulant versorgt.

Die Brandursache war vorerst unklar.