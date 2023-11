Brand auf jüdischem Friedhof: Bierflasche könnte zum Täter führen

Wie der KURIER berichtet hatte, legten bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Allerheiligen an zwei Stellen im jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs Feuer. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An den Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt.

Keine Bewachung rund um die Uhr

Von einem Täter fehlt bislang jede Spur. Nach dem Brandanschlag wurde forderten gleich mehrere Seiten noch mehr Schutz für jüdische Einrichtungen. Warum eine Bewachung rund um die Uhr ist kaum umsetzbar, lesen Sie hier:

