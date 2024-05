Brand auf Donauinsel: Mutmaßlicher Brandstifter angeklagt

Die Rauchsäule war in den frühen Morgenstunden des 12. Jänners kilometerweit zu sehen, als das Lokal " Sansigarden " bei der Sunken City in Flammen stand. Mit acht Fahrzeugen und 29 Mann kämpfte die Berufsfeuerwehr Wien noch gegen die Flammen, konnte aber nicht verhindern, dass das beliebte Lokal komplett ausbrannte.

Der mutmaßliche Täter, ein 46-jähriger Österreicher, muss sich nun am 29. Mai wegen zwei Fällen von Brandstiftung vor Gericht verantworten.

Dieser erste Verdacht erhärtete sich, wie Christoph Zonsics-Kral, Sprecher des Landesgerichts für Strafsachen in Wien, auf Anfrage bestätigte. "Das Lokal wurde mit einer leicht entzündlichen Flüssigkeit beschmiert und anschließend angezündet." Der Schaden, der bei den Besitzern dabei entstand, beträgt rund 200.000 Euro. "Es handelt sich dabei aber um eine noch festzustellende Schadenssumme", betont der Sprecher.

Dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelte, dürfte damals recht schnell festgestanden sein. „Die Ermittler haben uns gesagt, dass es in der Früh nach Benzin gerochen hat“, sagte ein Augenzeuge damals dem KURIER.

Dem 46-Jährigen wird in der Anklage aber noch ein Fall von Brandstiftung auf der Donauinsel vorgeworfen: "Der Mann soll auch für den Brand eines anderen Lokals in der Sunken City verantwortlich sein, der im März 2023 passiert ist", sagt Zonsics-Kral.

Es dauerte nicht lange, bis die Polizei einen Verdächtigen ausfindig machte. Fünf Tage nach dem Brand klickten für einen 46-Jährigen am Kagraner Platz in der Donaustadt die Handschellen. Mit der U1 dürfte der Wiener auf die Donauinsel gefahren sein und anschließend das Lokal angezündet haben. Ermittler kamen dem Mann durch Auswertungen einer Überwachungskamera auf die Spur.

In diesem Fall soll der Mann Tücher in eine brennbare Flüssigkeit getunkt, diese vor der Tür des Lokals deponiert und dann angezündet haben. "Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro", so der Sprecher des Landesgerichts für Strafsachen.

Der Brand in der "Sansibar" - das Lokal gehört zum "Sansigarden" - dürfte aber nicht zur Brandserie gehören. Kurz nach der Eröffnung im Jahr 2020 ging das beliebte Lokal in Flammen auf. Daraufhin wurde eine Anzeige wegen "des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuerbrunst" an die Staatsanwaltschaft Wien erstattet. Teil der aktuellen Anklage gegen den 46-Jährigen ist dieser Vorfall aber nicht.