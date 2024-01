Brand in Sunken City: Polizei machte Brandstifter ausfindig

Eine mysteriöse Brandserie im Umfeld der Donauinsel stellte die Ermittler in den vergangenen Jahren vor ein Rätsel - der KURIER berichtete ausführlich. War es Brandstiftung? Nun dürfte diese Frage endgültig geklärt sein. Der Brand am Freitag im Lokal "Sansigarden" in der Sunken City lieferte der Polizei schließlich die entscheidende Spur zu einem Tatverdächtigen.

➤ Mehr lesen: Donauinsel: Erneut Verdacht auf Brandstiftung in Lokal

"Aufgrund der akribischen Ermittlungsarbeit der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien gelang es, einen Tatverdächtigen am 17.01.2023 wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festzunehmen", gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Der 46-jährige Österreicher soll aber nicht nur für den Brand im "Sansigarden" verantwortlich sein.