Neue Broschüre: Wiener Volksschüler sollen den Umgang mit Geld lernen

Viele Jugendliche machen Schulden: In Ostösterreich hat jeder dritte 18-Jährige schon einmal auf Pump gelebt, wie eine Umfrage der Wirtschaftsuniversität Wien ergeben hat. Das hat Folgen: Besonders junge Menschen tappen häufig in die Schuldenfalle. Eltern und Schule sind gefragt, dem vorzubeugen, weshalb es jetzt erstmals auch an Volksschulen ein Projekt zur Finanzbildung gibt – bisher gab es das nur für Mittelschulen und Gymnasien.