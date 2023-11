Bombendrohungen in sieben Wiener Schulen

In sieben Wiener Schulen sind am Mittwoch Bombendrohungen eingegangen. Wie die Polizei ├╝ber X (vormals Twitter) bekannt gab, wurden die Geb├Ąude "in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion" f├╝r die Dauer der Durchsuchung evakuiert.

Um welche Schulen es sich handelt, wollte die Polizei mit Verweis auf den laufenden Einsatz nicht bekannt geben. Es d├╝rfte sich dabei um Schulen auf der Hernalser Hauptstra├če und auf der H├╝tteldorfer Stra├če.

