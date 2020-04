Bombendrohung: Hofburg evakuiert, van der Bellen in Sicherheit gebracht

Nach einer Bombendrohung ist am Mittwochnachmittag die Wiener Hofburg evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gelände großräumig abgesperrt. Am Nachmittag war ein Großeinsatz der Einsatzkräfte im Gang.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist in Sicherheit gebracht worden. Die gesamte Hofburg war von der Polizei großflächig abgesperrt worden, auch der Bereich vor dem angrenzenden Bundeskanzleramt. Neben Polizeikräften war am Nachmittag auch die Rettung und Feuerwehr an Ort und Stelle.

"Die Bombendrohung ist per Mail bei der Polizei eingegangen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Kurz nach 15.00 Uhr wurde mit der Evakuierung und den weitläufigen Absperrungen begonnen. Es wurden auch Bombenspürhunde angefordert.

Erst gestern war ein Mann mit einer Machete vor dem Kanzleramt festgenommen worden, mehr dazu hier. Bisher deutet aber nichts auf einen Zusammenhang hin.

Der Bericht wird derzeit laufend aktualisiert.