Die Polizei hat am Freitagvormittag die Technische Universität am Wiener Karlsplatz nach einer Bombendrohung geräumt. Die ist laut Presse per Mail bei der Exekutive eingegangen ist.

Die Polizei hat das Hauptgebäude der Hochschule evakuieren lassen, Studenten und Personal mussten das Gebäude verlassen.

Das Areal wurde laut Bericht abgesperrt, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.