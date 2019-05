Böller verletzte drei Frauen: 15 Monate bedingte Haft

Zwei junge Frauen werden vermutlich nie wieder vollständig hören können. Eine weitere verlor fast ihr Augenlicht. Und das nur, weil der nunmehr 18-jährige Angeklagte „von der Stimmung mitgerissen“ wurde. Heißt: Er schnappte sich einen Böller, der am Boden lag, holte weit aus und schmiss ihn in die jubelnde Menschenmenge. Was er angerichtet hat, sieht er am Freitag im Landesgericht in Wien. Da versteckt er sich zuerst hinter einer blauen Mappe, später zeigt er sich „immens bedrückt“.

Es war der 7. Juli 2018. Kroatien hatte soeben das WM-Spiel gegen Russland gewonnen. In der Ottakringer Straße waren Tausende im Freudentaumel. Menschen tanzten auf der Straße, bengalische Feuer wurden gezündet, Böller geschossen. Der Wiener wollte die Feier mit dem Handy filmen. Bis ihm ein Böller vor die Füße flog. „Ich hab’ mich wie in Trance gefühlt“, schildert er. Er nahm das „kleine Ding“ und entzündete es.