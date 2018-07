Verstärkung: 350 Polizisten stehen für Kroatien-Match bereit

Auch die Betreiber in den Lokalen auf der Ottakringer Straße gehen von einem enormen Fanansturm am morgigen Mittwoch aus. „Es wird wieder so eine riesige Fan-Party“, sagt Filip Jurić, Chef des Café Face. In sein Lokal gingen bis zu 200 Menschen. Dass sich im Verlauf eines Spieles dann so viele Fans auf der Straße tummeln, liege daran, dass viele Lokale einfach zu klein seien für die vielen, die zuschauen wollen. „Das Problem sind nicht die alteingesessenen Kroaten, sondern die Gäste aus Kroatien, die extra auf die Ottakringer Straße kommen und dann Bengalen (Signalfackeln, Anm.) zünden“, sagt Jurić. Er rechnet damit, dass die Ottakringer Straße am Mittwoch deshalb wieder „notgedrungen“ von der Polizei abgesperrt werden muss.