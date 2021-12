Versuchter Mord in Wien-Donaustadt: Schwer verletzte Frau einvernommen

Nach einer Bluttat in Wien-Donaustadt in der Vorwoche, bei der eine 44-Jährige bei einer Attacke ihres Ex-Freundes am Montagnachmittag schwere Stichverletzungen im Oberkörper- und Beinbereich erlitten hat, ist die Frau nun einvernommen worden.

Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak bestätigte die Schwerverletzte Vermutungen der Polizei, wonach der Ex-Freund die Frau umzubringen versucht und schließlich Suizid verübt hatte. Er verstarb mit schweren Verletzungen im Spital.