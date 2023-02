Bluttat in Simmering: Obduktionsergebnis steht noch aus

Nach der Bluttat in Wien-Simmering - am vergangenen Mittwoch erschoss in der Etrichstraße ein 46-Jähriger den um drei Jahre jüngeren Ex-Fußballer Volkan Kahraman und richtete sich danach selbst - kristallisiert sich immer deutlicher Eifersucht als wahrscheinliches Tatmotiv heraus. "Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen laufen noch", sagt Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, gegenüber dem KURIER. Die Ergebnisse der Obduktion seien noch ausständig.

Gute Freunde

Fest steht, dass die beiden Männer viele Jahre eng miteinander befreundet waren. Kahraman, der nach seiner aktiven Karriere als Fußballtrainer tätig war, übte bis Juni 2022 das Traineramt in einem Wiener Unterliga-Verein aus, den der 46-Jährige sponserte. Dieser führte einen gut gehenden, auf Heizungs-, Solar- und Photovoltaikanlagen sowie haustechnische Sanierungen spezialisierten Installateur-Betrieb. Mit dem Strafrecht war der 46-Jährige bisher nicht in Berührung gekommen, er hatte keine Vorstrafen und galt als unbescholten.