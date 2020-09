Blau-Rot statt Grau: Wiener Linien-Mitarbeiter bekommen neue Uniformen

Zwei Jahre lang wurde am neuen Design getüftelt. „Wir haben in dieser Zeit Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, mit Teamleitern gesprochen und Feedbacks aus unserer hausinternen Ideenwerkstatt eingeholt. Es wurden wirklich alle Bereiche in den Prozess eingebunden“, so Reinagl.

Alte Uniform wir recycelt und gespendet

Die Wiener Linien sammeln die alten Kleidungsstücke ein und lassen sie in Teilen recyceln. Daraus entstehen unter anderem LKW-Planen, Putztücher für die Werkstätten oder Zelte fürs Bundesheer. Ein Teil der Uniform, wie die gefütterten Hosen, werden an die Gruft gespendet.