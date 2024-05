Bild von Alfred Kornberger aus Wohnung in Wien gestohlen

Ein Bild des österreichischen Malers und Grafikers Alfred Kornberger ist aus einer Wiener Wohnung gestohlen worden . Der Besitzer des Ölbildes erstattete am Dienstag Anzeige , dass das Kunstwerk verschwunden sei. Aufgefallen war dem 61-Jährigen der Diebstahl, als er sechs Tage zuvor einem Bekannten seine Bildersammlung zeigte. Der Geschädigte verdächtigt einen Bekannten aus Deutschland, das Werk gestohlen zu haben, so die Polizei am Freitag.

Bei dem Mann soll es sich um eine Urlaubsbekanntschaft des 61-Jährigen handeln. Vom 19. bis 25. April besuchte er den Wiener in der Bundeshauptstadt. Am 24. April hielt sich der Bekannte für einige Stunden alleine in der Wohnung des 61-Jährigen im Wiener Bezirk Favoriten auf. Der Wiener mutmaßte, dass in dieser Zeit das Bild entwendet wurde.