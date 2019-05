Bier-Wirt verspricht Investoren Freibier auf Lebenszeit

„Es gibt so viel gutes Bier“, sagt Max Gaspar. „Ganz Wien wird aber von drei, vier Lieferanten dominiert. Kleinbrauereien haben kaum eine Chance, in die Gastronomie reinzukommen.“ Darum geht der Unternehmer, der in der Josefstädter Lederergasse das "Biergreissler"-Craft-Beer-Geschäft betreibt, nun eigene Wege: In der Burggasse 18 – wo unter dem Namen „Kuro“ bis vor Kurzem japanische Nudeln und Reisschnaps kredenzt wurden – will er unabhängig von großen Brauereien ein Biergreissler-Lokal eröffnen. Und weil sein Motto „Ja zu Bierversuchen“ lautet, möchte er es mittels Crowdfunding realisieren.

Bis 30. Juni können sich Interessierte ab sofort unter www.startnext.com/biergreissler am Projekt beteiligen. Als Gegenwert warten diverse Belohnungen. Bei entsprechender Einlage verspricht Gaspar sogar Freibier auf Lebenszeit.