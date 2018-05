Eineinhalb Shops für Craftbier-Nerds und Klassiker-Fans

Das „Brewdog Hop Shot“ – ein India Pale Ale ( IPA) im 0,11-Liter-Flascherl mit 20 Volumsprozent – findet man im Supermarkt sicher nicht. Ebenso wenig, wie die heiß begehrten Craftbiere aus der Londoner „The Kernel“-Brauerei oder die hochbewerteten Kreationen des schwedischen Omnipollo-Labels.

Wer nach Exklusiv-Importen wie diesen sucht, ist bei „Biergreissler“ Max Gaspar (45) gut aufgehoben. Der betreibt „eineinhalb Geschäfte“, wie er sagt: Die Urfiliale in seiner nö. Heimat Eggenburg, die nur am Wochenende geöffnet ist, und das Hauptgeschäft in der Wiener Josefstadt, in dem Craftbier-Nerds, aber auch Freunde des klassischen Hellen von Montag bis Samstag 500 verschiedene Biere vorfinden. Heute ist der kleine Laden in der Lederergasse 4 das größte unabhängige Craftbier-Geschäft Wiens. Dass es so weit kam, war aber eher Zufall.

Ursprünglich hatte Gaspar einen völlig anderen Berufsweg eingeschlagen. Als Vertriebsleiter eines globalen Mineralölkonzerns hatte der Waldviertler nicht das Geringste mit Bier zu tun. Erst als er vor die Wahl gestellt wurde, dauerhaft im Ausland zu arbeiten oder sich neu zu orientieren, stand für den Familienmenschen fest: „Ich will was machen, was mir Spaß macht.“

Und mit dem Wissen aus einem Braukurs bei Waldbier-Erfinder Axel Kiesbye entschied er sich zwar erneut für den Vertrieb von Öl (wie Bier auf Schwedisch heißt), aber eben des trinkbaren – und eröffnete den Webshop bieronline.at. 2016 folgte das erste „richtige“ Geschäft in Eggenburg und 2017 die Filiale in Wien.