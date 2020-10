Bezirksporträt Wieden: Betonierte Coolness

Älteste Vorstadt

Die erste urkundliche Erwähnung der Wieden datiert auf das Jahr 1137. Genau 600 Jahre später, 1737, wurde das bedeutendste Bauwerk des Bezirks geweiht: die Karlskirche.

Keine Rekorde

Die Wieden ist der viertkleinste Bezirk, vor Neubau, Mariahilf und der Josefstadt. In Sachen Bevölkerung lässt die Wieden auch noch die Innere Stadt hinter sich.

Einfache Anreise

Drei U-Bahn-Linien binden den Bezirk an die übrige Stadt an. Der Hauptbahnhof, der an die Wieden anschließt, ist wichtiger Knotenpunkt.