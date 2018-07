Bezirk reagiert zu Radweg am Wiener Naschmarkt irritiert: "Nicht fix"

Anders als die Rathaus-Grünen sieht der Bezirkschef von Mariahilf, Markus Rumelhart (SPÖ), den Radweg an der Linken Wienzeile entlang des Naschmarkts als "nicht fix" an. Man sei irritiert über das "mediale Vorpreschen" des grünen Planungssprechers Christoph Chorherr, erboste sich der Bezirkschef am Donnerstag. Er bekräftigte: "Aus Sicht des Bezirks ist der Radweg in dieser Form nicht machbar."