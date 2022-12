Bewohnern war bei Brand der Fluchtweg abgeschnitten

Ein Zimmerbrand in einem mehrstöckigen Wohnhaus hat Montagnachmittag in Wien-Landstraße Bewohner und Einsatzkräfte in Atem gehalten. In einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes in der Kaisergartengasse war in einem Zimmer aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Flammen breiteten sich derart rasch aus, dass das Feuer auf die darüberliegende Wohnung überzugreifen drohte. Das Stiegenhaus war so stark verraucht, dass mehrere Bewohner von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden mussten. Die Wohnung stand bei der ersten Erkundung der Berufsfeuerwehr bereits in Vollbrand.

Rauchgase

Die Wohnungsinhaberin konnte sich mit ihren beiden Kindern noch selbst in Sicherheit bringen. Auf der Flucht ins Freie blieb jedoch die Wohnungstüre geöffnet, weshalb sich die giftigen Rauchgase rasch im Gebäude ausbreiten konnten. Dadurch war Personen aus den darüber liegenden Stockwerken der Fluchtweg abgeschnitten.