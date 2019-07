Beweisvideo als Nachschlag in der Leberkäs-Posse

Die Fiaker-Leberkäse-Causa ist noch nicht gegessen. Jetzt meldet sich in der Debatte um die umstrittene Aussage eines Wiener Kutschers erneut die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ zu Wort: Durch die Veröffentlichung eines geheim aufgenommenen Videos will man beweisen, dass das Leberkäse-Zitat des Fiakerfahrers, das zuletzt für Aufregung sorgte, keineswegs aus dem Zusammenhang gerissen wurde – wie der Mann und sein Arbeitgeber behaupten. Letzterer kündigte ja rechtliche Schritte gegen die Tierschützer an.

Zur Erinnerung: Es geht um ein Video, das Touristen im Zuge einer Fiakerfahrt aufgenommen und den Vier Pfoten zugespielt haben sollen. Darin sagt der Kutscher in gebrochenem Deutsch, dass sich ein Pferd sein Futter verdienen müsse – „oder machen wir Leberkäse aus ihm“.