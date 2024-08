Zwei bewaffnete Überfälle auf Lebensmittelgeschäfte in Wien

Gleich zwei bewaffnete Raubüberfälle sind am Samstag auf Wiener Lebensmittelgeschäfte verübt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte wurde der erste schwere Raub in einem Geschäft in der Inneren Stadt gegen 16.45 Uhr verübt. Ein Unbekannter zog im Kassabereich ein Schusswaffe, forderte von einem Angestellten Geld und ergriff nach dessen Übergabe die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierte Polizei verlief erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung

Kurz vor Ladenschluss um 18 Uhr wurde dann ein weiteres Lebensmittelgeschäft in Wien-Meidling zum Tatort. Unter dem Vorwand, etwas kaufen zu wollen, bedrohte ein Unbekannter erneut einen Angestellten im Kassenbereich, diesmal war ein Messer mit blauer Klinge die Tatwaffe. Wieder forderte der Täter Geld und ergriff mit diesem die Flucht. Auch hier blieb eine Sofortfahndung ohne Erfolg.