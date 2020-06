Bettler-Planquadrate in U-Bahn und auf Adventmärkten

Steht man einige Minuten am Christkindlmarkt, passiert es auch schon: Bettler sprechen einen an und fragen ob sie die leeren Punschhäferln haben können, um sich den Pfand zu holen. Andere sitzen mit Kindern auf der Straße oder ziehen auf Krücken durch die U-Bahnen. Die Ärmsten der Armen gehen in der Vorweihnachtszeit in die Offensive und nutzen die spendable Stimmung – was vielen Besuchern und Standlern auf den Märkten sauer aufstößt. "Die Problematik hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt", sagt Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien. "Weil es immer mehr werden, ist die Konkurrenz unter den Bettlern gestiegen."

Das hat zur Folge, dass die Bettler offensiver werden und nicht mehr nur auf der Straße sitzen, sondern auch auf die Menschen zugehen. Teilweise dreiste Tricks und vorgetäuschte Behinderungen stehen an der Tagesordnung. In manchen Quartieren sind die Stiegenhäuser mit Rollstühlen zugeparkt.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat die Stadt gemeinsam mit der Polizei Teams zusammengestellt, die während der Vorweihnachtszeit auf Märkten, Einkaufsstraßen und in der U-Bahn unterwegs sein werden. Die Ermittler sind zivil gekleidet und haben besondere Verstärkung dabei, wie der Einsatzleiter erklärt: "Wir haben uns mit der Polizei in den Herkunftsländern der Bettler in Verbindung gesetzt und werden im Advent zwei rumänische Kollegen in unseren Teams dabei haben."

Vor allem die Sprachbarriere kann so leichter durchbrochen werden. Außerdem können die Polizisten aus dem Ausland, sofort in der Heimat abfragen, ob gegen den Bettler dort schon etwas vorliegt – in Rumänien ist Betteln nämlich verboten.