Betrunkener wollte von Rettungssanitätern in Wien operiert werden

In der Leopoldstadt musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag eingreifen: Ein 23-jähriger Afghane begab sich wegen einer kleinen Schnittwunde an der Hand zu Rettungssanitätern, die gerade dabei waren, in der Ausstellungsstraße einen anderen Patienten zu versorgen. Nachdem diese den stark betrunkenen Mann versorgt hatten, soll er sie aufgefordert haben, ihm Alkohol zur Desinfektion zu geben und ihn zu "operieren".

Festnahme

Als die Sanitäter ihm mitteilten ihn ordnungsgemäß versorgt zu haben, soll der 23-Jährige aggressiv geworden sein und die Sanitäter mit dem Umbringen bedroht haben. Nachdem diese die Polizei alarmierten, soll der 23-Jährige mit Anlauf gegen das Rettungsfahrzeug getreten und es dabei beschädigt haben.

Polizisten der Polizeiinspektion Tempelgasse nahmen den 23-Jährigen daraufhin fest.

