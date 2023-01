Mutmaßlicher Mord in Wien wirft Fragen auf

Freunde des 74-Jährigen fanden die Leiche des Mannes in seinem Haus in der Donaustadt und alarmierten sofort die Polizei. Der Mann wies tödliche Verletzungen im Kopf- und Brustbereich auf, was auf Fremdverschulden hindeute, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion. Nun liegt ein Obduktionsergebnis vor. "Der Mann ist durch eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben. Nähere Informationen können aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekanntgegeben werden", sagt eine Polizeisprecherin.

Spurensicherung

Die Ermittler sind zum jetzigen Zeitpunkt noch am Tatort und sichern Spuren. Den genauen Tathergang könne man noch nicht rekonstruieren, heißt es von der Polizei. Nur so viel: "Zeitlich kann man die Tat eingrenzen, sie soll zwischen 0.30 Uhr und 11.40 am Sonntag passiert sein", so die Sprecherin.

Letzter Kontakt

Die Freunde des Mannes hatten den Silvesterabend gemeinsam verbracht und das letzte Mal gegen 0.30 Uhr Kontakt zu dem 74-jährigen Mann. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

