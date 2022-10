Betrunkener wollte auf Kaiser Wiesn Polizist in Schwitzkasten nehmen

Zwei Promille hat am Sonntagabend ein Gast auf der Kaiser Wiesn in Wien-Leopoldstadt getankt und zu randalieren begonnen. Securitys verständigten die Polizei. Als diese eintraf, ließ er von den Ordnungskräften ab und ging auf die Beamten los. Der Versuch, einen Uniformierten in den Schwitzkasten zu nehmen, endete mit der Festnahme des Mannes.

Polizisten im Spital

"Sogar als der 27-Jährige bereits Handfesseln angelegt bekommen hatte, attackierte der Mann die Beamten", hieß es am Montag im Polizeibericht. Beide Polizisten wurden verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Betrunkene muss sich nun wegen des versuchten Widerstandes gegen die Staatsanwaltschaft und schwerer Körperverletzung verantworten.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: