Betrunkener Wiener bedrohte Nachbarn mit Messer und Hackbeil

Ein stark alkoholisierter 30-jähriger Mann soll Montagabend in Wien-Simmering mit einem Messer und einem Hackbeil auf die verschlossene Wohnungstür seines Nachbarn eingehackt und ihn mit dem Umbringen bedroht haben - vorerst ohne erkennbares Motiv, wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung berichtete. Der Mann wurde festgenommen, ein Alkovortest ergab rund 2,6 Promille.

Die Alarmierung der Beamten der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße erfolgte gegen 18.15 Uhr. Der 30-Jährige, ein Rumäne, war jedoch schon geflüchtet, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Da die Polizisten davon ausgingen, dass sich der Mann in seiner Wohnung befand, wurde diese über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durch Beamte der Sondereinheit WEGA gewaltsam geöffnet.