Betrunkener soll Polizisten attackiert haben

In der Nacht auf Dienstag musste die Polizei in einen vermeintlichen Raufhandel in der Alaudagasse eingreifen. Ein offenbar alkoholisierter 27-jähriger Österreicher schrie beim Eintreffen der Beamten herum und ließ sich nicht beruhigen. Plötzlich beschimpfte der 27-Jährige die Polizisten und ballte seine Fäuste.

Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige und verletzte dadurch einen Polizisten. Der 27-Jährige wird wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der gefährlichen Drohung und der schweren Körperverletzung angezeigt. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.