Betrunkener soll Kinder auf offener Straße belästigt haben

Passanten machten Beamte der Bereitschaftseinheit am Montagnachmittag in der Rotenturmstraße in der Innenstadt auf einen aggressiven und betrunkenen Mann aufmerksam. Er soll zuvor bereits Kinder belästigt haben. Der 36-Jährige konnte noch vor Ort angehalten werden.

Im Zuge der Aufnahme seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Slowaken eine aufrechte Festnahmeanordnung aus seiner Heimat besteht. Der 36-Jährige wurde festgenommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: