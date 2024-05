Betrunkener soll in Wien-Simmering Gruppe mit Pistole bedroht haben

Ein Betrunkener soll am Pfingstmontag von seinem Fenster in Wien-Simmering aus eine Personengruppe mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe bedroht haben. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass beschimpfte er von seiner Wohnung in der Grillgasse aus die Menschen. Dann zielte er mit der Pistole auf die Gruppe.