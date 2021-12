Betrunkener soll Bekannten mit Messer verletzt haben

In der Nacht auf Sonntag soll es in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Streit zwischen einem 52-Jährigen und einem 34-Jährigen gekommen sein. Der Ältere der beiden griff nach einem Küchenmesser und attackierte seinen Bekannten damit. Beide dürften zuvor eine beträchtliche Menge Alkohol getrunken haben.

Das Opfer konnte den 52-Jährigen aus der Wohnung drängen, doch dieser lief anschließend auch noch mit dem Messer auf der Straße herum. Ein Passant verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Der 34-Jährige und auch der 52-Jährige selbst wurden leicht verletzt.

