Betrunkener randalierte in Wiener Lokal und verletzte Polizistin

Ein Betrunkener hat am Osterwochenende in einem Lokal in Wien-Landstraße randaliert, wurde festgenommen und tobte auf der Polizeiinspektion weiter. Eine Polizistin erlitt eine Verletzung am Knie, sie musste den Dienst beenden. Der 61-Jährige landete schließlich im Arrest.

Der laut Polizei augenscheinlich alkoholisierte Mann habe im Lokal herumgeschrien, danach geriet er in ein Handgemenge mit einem Mitarbeiter, worauf die Polizei gerufen wurde, berichtete Sprecher Markus Dittrich am Dienstag. Als Einsatzkräfte der Inspektion Wien Mitte eintrafen, wurde der randalierenden Gast bereits von dem Lokalangestellten und einer Polizeijuristin, die sich außer Dienst dort befunden hatte, fixiert.

"Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann, ein 61-jähriger österreichischer Staatsbürger, aggressiv und beschimpfte sie. Er wurde festgenommen", sagte der Sprecher. In der Polizeiinspektion trat der Beschuldigte um sich und tobte weiter. Mit Hilfe von Beamten der WEGA wurde er erneut fixiert und dann in den Arrest des Stadtpolizeikommandos Landstraße gebracht.