Betrunkener Mann soll Polizisten beschimpft und attackiert haben

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei wegen einem Streit in der Grenzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus verständigt. Dort wollte die Polizei den Sachverhalt klären und wurde dabei von einem 23-jährigen Somalier beschimpft.

Die Beamten versuchten den Mann mehrmals zu beruhigen, doch der stark alkoholisierte junge Mann wollte es nicht lassen. Da er angefangen hat sie zu attackierten, musste die Polizei den 23-Jährigen festnehmen.

Ein Alkotest ergab einen Messwert von 2,5 Promille.

Verpassen Sie keine Meldung von Feuerwehr, Polizei und Rettung mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: