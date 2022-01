Betrunkener E-Scooter-Lenker soll Beamte in Wien verletzt haben

Gegen 18 Uhr nahm die Polizei am Dienstag einen grölenden E-Scooter-Fahrer in der Paniglgasse in Wien-Wieden wahr. Der 24-Jährige fuhr den Roller mit einer Bierflasche in der Hand gegen die Fahrtrichtung einer Einbahn.

Als ihn die Polizei anhalten wollte, ergriff er zuerst mit dem E-Scooter die Flucht. Anschließend stieg er vom E-Roller und flüchtete zu Fuß. Kurze Zeit später konnten ihn die Beamten anhalten und der Mann dürfte sich aggressiv verhalten haben.

Der Österreicher soll die Beamten zuerst beschimpft und dann mit der Faust geschlagen haben. Des Weiteren dürfte er die Einsatzkräfte bei der Festnahme mit Fußtritten verletzt und sie mit dem Umbringen bedroht haben.

Bei dem Vorfall wurden zwei Beamte verletzt, die ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten.

