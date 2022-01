Betrunkene sollen Ex-Partnerin mit Umbringen gedroht haben

Am Sonntag ist es in gleich zwei Wiener Bezirken zu einer gefährlichen Drohung gekommen. Am Nachmittag soll ein 29-jähriger Serbe in der Donaustädter Sonnenallee seine 32-jährige Ex-Partnerin mit dem Umbringen bedroht haben. Die Drohung dürfte er via Nachricht verschickt haben. Kurze Zeit später soll er an der Tür des Opfers geklopft haben, die 32-Jährige machte die Tür nicht auf. In der Folge dürfte er die Autoreifen des Opfers aufgestochen haben.

Die WEGA konnte in der Folge mit dem Tatverdächtigen telefonieren und ihn überzeugen, sich zu stellen. Gesagt, getan. Der Tatverdächtige ging in eine Polizeiinspektion und wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab einen Messwert von 2,50 Promille.

Nur wenige Stunden später soll in der Sutterheimstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus ein 52-jähriger Österreicher die Wohnung seiner Ex-Freundin aufgesucht haben und sie ebenfalls mit dem Umbringen bedroht haben. Die Drohung soll mit einem Messer bestärkt haben. Die WEGA konnte den Tatverdächtigen ausforschen und ihn vorläufig festnehmen. Auch gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das Messer wurde sichergestellt. Hier ergab ein Alkotest einen Messwert von 1,96 Promille.

