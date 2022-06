Betrunkene Jugendliche besprühten Hausfassaden in Wien mit Graffiti

In der Nacht auf Donnerstag beobachtete ein Zeuge vier Jugendliche dabei, wie sie eine Häuserfassade mit Graffiti in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling besprüht haben sollen.

Er alarmierte die Polizei, die vor Ort die vier Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren anhalten konnte. An der Bekleidung und den Händen der Männer konnten Lackrückstände wahrgenommen werden. Weiters konnten Spraydosen und Farbstifte im Rucksack eines Mannes sichergestellt werden.

Im Zuge der Amtshandlung stellten die Beamten weitere 18 ähnliche Beschädigungen durch Graffiti entlang der Krottenbachstraße fest. Die Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss - bei einem der Männer wurde 1,48 Promille gemessen. Die Männer zeigten sich nicht geständig und wurden wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung angezeigt.

