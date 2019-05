Betrug mit Installateur-Notdienst: Wenig Leistung für teures Geld

Kaputte Therme nach Wartung

Niklas Böck wohnt in einer Wohngemeinschaft in Wien-Penzing. Nach seiner letzten routinemäßigen Thermenwartung war er empört: „Ich habe gegoogelt und einen billigen Anbieter gefunden. Dann habe ich 202,80 Euro bezahlt, obwohl auf der Webseite ein Preis von unter 100 Euro gestanden ist“. So wie Böck geht es vielen: Aus günstigen Angeboten werden oft teure Rechnungen – und Folgeschäden.



Skeptisch sei er schon geworden, als er bei der Firma keinen fixen Termin ausmachen konnte: „Sie kamen einfach, wie es ihnen passte“, sagt Böck. Nur drei Monate nach der Wartung konnte er plötzlich nicht mehr heizen. „Die Gastherme fiel andauernd aus und konnte keinen Tag mehr durchheizen“, erzählt Böck. Er beauftragte daraufhin direkt den Hersteller der Therme. Dieser teilte mit, dass bei der Wartung falsche Teile eingebaut wurden.



Vor Angeboten wie diesen warnen Experten. Robert Breitschopf, Innungsmeister der Installateure, weiß, dass in seiner Branche Betrug verbreitet ist: Er spricht von Firmen, die Webseiten von seriösen Anbietern kopieren oder Rechnungen unter deren Namen an Hausverwaltungen schicken und von „mafiösen Strukturen“.

In Notfällen solle man sich lieber an die Wiener Netze wenden. „Denn nachts und an Wochenenden findet man im Internet oft Anbieter, die es sonst gar nicht gibt“, sagt Breitschopf. Anbieter, die in Stiegenhäusern Flugblätter verteilen oder die erstbesten aus dem Internet sollte man nicht nehmen. Den Anbieter im Firmenbuch zu suchen und den Preis vorab auszumachen, das rät Irene Randa vom Verein für Konsumenteninformation.