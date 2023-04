Verdachtsfall: Betreuer soll 17-Jährige in Wien sexuell missbraucht haben

Diese Darstellung wies die Einrichtung am Freitag als "unwahr" zurück. Am Standort sei das angebliche Verhältnis zwischen einer Klientin und einem Betreuer "nie Thema gewesen". Die Vorwürfe seien insofern schwer zu verifizieren, als in der Anzeige der Name der Betroffenen nicht genannt wird und man daher deren Identität noch gar nicht kenne.

"Die Staatsanwaltschaft wird das objektiv prüfen. Wenn irgendetwas dran ist, stehen wir dafür gerade. Wir haben dazu aber derzeit weder konkrete Informationen noch Anhaltspunkte", meinte ein Vertreter der Einrichtung im Gespräch mit der APA. Folglich habe man die Leiterin vorerst auch nicht dienstfrei gestellt, da mit momentanem Wissenstand von keinem Fehlverhalten auszugehen sei.