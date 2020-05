Berufsverbot über Wiener Gynäkologin verhängt

Der Fall sorgt sogar bei den hartgesottenen Betrugsbekämpfern der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) für Fassungslosigkeit: Eine Wiener Gynäkologin hat in den vergangenen drei Jahren Krebs-Vorsorgeuntersuchungen (PAP-Abstriche) für insgesamt 826 Frauen bei der Kasse in Rechnung gestellt, ohne dass eine nötige Befundung der Abstriche durch einen Pathologen nachweisbar ist. Mit anderen Worten: Hier dürften nicht erbrachte medizinische Leistungen in betrügerischer Absicht verrechnet worden sein.

Und das nicht nur zulasten der WGKK sondern vor allem auch der betroffenen Frauen. Denn manchen von ihnen wurde mitgeteilt, dass sich die Ordination bei ihnen meldet, sollte mit dem Befund etwas nicht in Ordnung sein. Nur: Einen tatsächlichen Befund hat es offenbar in keinem der Fälle gegeben. „Somit ist nicht auszuschließen, dass sich manche der Patientinnen hinsichtlich ihres Risikos für eine Krebserkrankung in falscher Sicherheit wiegen“, sagt Franz Schenkermayr, der in der WGKK die Stabsstelle für Betrugsbekämpfung leitet.